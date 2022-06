Ursula von der Leyen »Ich bin der festen Überzeugung, dass Präsident Putin diesen Krieg schon nicht mehr gewinnen kann«

Der nächste Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer findet Mitte November auf der indonesischen Insel Bali statt. Zu der Gruppe gehört auch Russland – eine Teilnahme Putins ist also möglich. Es sei wichtig, Putin »ins Gesicht zu sagen, was wir von ihm halten und was wir von dieser Art des Handelns halten«, sagte von der Leyen mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. »Eines ist ganz klar: Es wird kein ›business as usual‹ geben, also nicht Normalität.«

Beim G7-Gipfel seien sich die Teilnehmenden darin einig gewesen, der Ukraine so lange beizustehen, wie es nötig sei, sagte von der Leyen. »Denn hier geht es darum, ob die Demokratien sich durchsetzen, oder ob sich der Aggressor durchsetzt, der brutal die Ukraine überfallen hat.«