Der Europäischen Menschenrechtskonvention sind die 46 Länder beigetreten, die auch Mitglieder des Europarats sind. Russland und Belarus sind die einzigen größeren europäischen Staaten, die keine Mitglieder sind. Die 46 Staaten, die die Konvention unterzeichnet und ratifiziert haben, haben sich der Rechtssprechung des EGMR unterworfen.

EGMR widerspricht Entscheidung in Polen

Die Auslieferung des taiwanischen Staatsbürgers Liu Hongtao war in Polen in allen Instanzen bis zum Obersten Gerichtshof genehmigt worden. Doch Liu war der Auffassung, dass seine Auslieferung an China gegen Artikel 3 und 6 der EMRK, die jeweils Folter und die Verweigerung des Rechts auf ein faires Verfahren betreffen, verstoßen würde. Deshalb appellierte er an den EGMR, der dem Appell zu Artikel 3 stattgab. Es wird nicht damit gerechnet, dass Polen gegen die Entscheidung angeht, denn es könnte zu einem noch strengeren Urteil gegen Warschau kommen, heißt es in dem Papier.