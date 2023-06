Jüngst vorgestellte Pläne, den NS-Adler aus Bronze einzuschmelzen und in eine Friedenstaube zu verwandeln, zog Präsident Luis Lacalle Pou am Sonntag zurück. »Es gibt eine starke Mehrheit, die mit dem Projekt nicht einverstanden ist«, sagte Lacalle Pou mit Blick auf seine Umwandlungspläne. »Und wenn man Frieden haben will, dann ist es eines der wichtigsten Dinge, Einigkeit zu haben.« Sein Plan habe »ganz klar nicht dafür gesorgt«.