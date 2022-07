Seit der Abtreibungs-Entscheidung des Supreme Court der USA wächst im Land die Sorge, dass die Obersten Richter demnächst auch in anderen Bereichen folgenschwer eingreifen könnten. Entsprechende Hinweise gibt es bereits. Eine Gruppe von Kongressabgeordneten will daher die gleichgeschlechtliche Ehe in den USA durch ein Bundesgesetz schützen.