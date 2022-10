Der am Montag veröffentlichte Brief war in den USA scharf kritisiert worden, auch aus den Reihen der Demokraten. Das Weiße Haus bekräftigte, man werde keine Verhandlungen mit Russland ohne Beteiligung der Ukraine führen. Eine der Unterzeichnerinnen, die Abgeordnete Sara Jacobs, erklärte auf Twitter, sie habe den Brief Ende Juni unterschrieben. »Seitdem hat sich viel geändert. Ich würde ihn heute nicht mehr unterschreiben.« Die USA müssten die Ukraine wirtschaftlich und militärisch unterstützen, damit Kiew in der Lage sei, den Krieg zu beenden.