US-Außenminister Antony Blinken hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein PCR-Test sei am Mittwochnachmittag positiv ausgefallen, teilte das Außenministerium in Washington mit. Blinken habe milde Symptome. Der 60-Jährige sei vollständig geimpft und geboostert. US-Präsident Joe Biden sei seit mehreren Tagen nicht persönlich mit Blinken zusammengekommen, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Bei dem 79-jährigen Biden sei zuletzt am Dienstag ein Coronavirus-Test negativ ausgefallen.