Trump behauptet weiterhin unzutreffenderweise, er habe die Mehrheit der Stimmen in Georgia erhalten. Giuliani sprach im Dezember 2020 vor dem Parlament in Georgia, wiederholte falsche Verschwörungsmythen über gestohlene Stimmzettel und forderte die Politiker auf, den Wahlsieg Bidens in dem Bundesstaat nicht zu bestätigen.

Trump forderte Georgias obersten Wahlbeamten auf, Stimmen zu »finden«

Die Bezirksstaatsanwältin von Fulton County in Georgia, Fani Willis, hatte im vergangenen Jahr eine Untersuchung eingeleitet. Hintergrund ist ein Telefonat zwischen Trump und dem obersten Wahlaufseher in Georgia, Brad Raffensperger. Trump hatte Raffensperger in dem Gespräch aufgefordert, die fehlenden Stimmen zu »finden«, um den knappen Wahlsieg seines Kontrahenten Biden in dem Bundesstaat nachträglich zu Trumps Gunsten zu drehen. Mehrere Verbündete des Ex-Präsidenten sind aufgefordert, vor einer inzwischen eingesetzten Jury auszusagen.