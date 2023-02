SPIEGEL: Nach einem Besuch in Kiew haben Sie und andere Senatoren kürzlich die Regierung Biden und US-Verbündete wie Deutschland aufgefordert, mehr Waffen in die Ukraine zu schicken. An welche Art von Waffen dachten Sie dabei?

Whitehouse: In erster Linie ging es da natürlich um die US-Panzer. Das war eine diplomatische Angelegenheit. Es war eine Entscheidung über die Lieferungen von Panzern erforderlich, um die Bereitstellung von Leopard-2-Panzern durch andere Länder zu ermöglichen. Das wurde erreicht. Die Panzer sind auf dem Weg.