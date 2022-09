Die 82-jährige Pelosi sagte, dass die »territoriale Unversehrtheit Armeniens« wichtig sei für die USA. »Ziel unseres Besuches ist zu verstehen, was Armenien von den USA erwartet und welche Unterstützung wir leisten können.« Traditionell ist Russland Schutzmacht Armeniens. Allerdings mehrt sich in Eriwan Kritik, dass Moskau wegen des Kriegs in der Ukraine überfordert sei.

Pelosis Äußerungen stießen auf scharfe Kritik in Aserbaidschan. »Die unbegründeten und unfairen Anschuldigungen von Pelosi gegen Aserbaidschan sind inakzeptabel«, hieß es in einer Erklärung das Verteidigungsministerium in Baku. »Das ist ein schwerer Schlag für die Bemühungen, die Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan zu normalisieren«, teilte das Ministerium mit und bezeichnete Pelosis Wortwahl als »armenische Propaganda«.