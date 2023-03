»Wachsender Pessimismus in Peking«

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind angespannt, es gibt eine ganze Liste von Streitpunkten. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte zuletzt ungewöhnliche scharfe Töne gegenüber den USA angeschlagen und den Vereinigten Staaten und dem Westen vorgeworfen, den Aufstieg Chinas in der Welt verhindern zu wollen.

»Xis Rede in dieser Woche war die öffentlichste und direkteste Kritik, die wir bisher von ihm gehört haben«, sagte Haines. Seine Äußerungen zeigten wohl »den wachsenden Pessimismus in Peking« in Bezug auf die Beziehungen zu den USA sowie seine »wachsende Besorgnis über die Entwicklung der chinesischen Binnenwirtschaft und die Herausforderungen im Bereich der einheimischen technologischen Innovation, für die er nun die Vereinigten Staaten verantwortlich macht«. Haines sagte, Xi wolle seiner Bevölkerung und den regionalen Akteuren die Botschaft vermitteln, »dass die USA die Verantwortung für jede kommende Zunahme von Spannungen tragen«.