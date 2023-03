US-Geheimdienste Ursache für Havanna-Syndrom wohl kein ausländischer Angriff

Die ersten Fälle des Havanna-Syndroms waren 2016 bei Diplomaten in der kubanischen Hauptstadt aufgetaucht, daher der Name. Dutzende kanadische und US-Diplomaten sowie deren Angehörige in Havanna litten unter Gesundheitsproblemen wie Benommenheit, Müdigkeit und Kopfschmerzen sowie Hör- und Sehproblemen. Später wurden auch Fälle von betroffenen Diplomaten und Geheimdienstmitarbeitern aus China, Deutschland, Australien, Russland, Österreich und sogar Washington gemeldet.