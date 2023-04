Obwohl – oder weil – der Kreml bei seiner Invasion der Ukraine auf massiven Widerstand trifft, werde Wagner-Chef Prigoschin sein Netzwerk in afrikanischen Staaten weiter verankern, heißt es demnach in den Geheimdienstberichten. Wagner habe seine Aktivitäten nicht nur verstärkt, sondern auch seinen Ansatz verlagert: »von der Ausnutzung von Sicherheitslücken hin zur absichtlichen Förderung von Instabilität.« Wagner-Chef Prigoschin verfolge eine »aggressive Agenda«, um den Einfluss der USA und Frankreichs in Afrika zurückzudrängen.