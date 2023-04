Trotz der Umstände bemüht er sich, locker und entschlossen zu wirken: Der in Russland inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich verfolgt in einem Glaskasten die Entscheidung des Moskauer Gerichts: Der »Wall Street Journal«-Reporter muss weiter in Untersuchungshaft bleiben.



Ende März war der Journalist wegen angeblicher Spionage vom russischen Geheimdienst festgenommen worden. Gershkovic weist die Anschuldigungen kategorisch zurück. Er hatte Berufung gegen seine Inhaftierung eingereicht. Damit ist er nun gescheitert.

Gershkovich ist bereits seit mehr als zwei Wochen in Untersuchungshaft und muss dort weiterhin bleiben.

Er ist der erste US-Journalist, der in Russland seit dem Ende der Sowjetunion wegen Spionagevorwürfen inhaftiert wurde. Vor der Gerichtsanhörung hatte US-Botschafterin Lynne Tracy die Gelegenheit, ihn zu besuchen.

Lynne Tracy, US-Botschafterin Russland:

»Es war das erste Mal, dass wir seit seiner unrechtmäßigen Inhaftierung vor mehr als zwei Wochen konsularischen Zugang erhielten. Ich kann berichten, dass er gesund ist und trotz seiner Umstände stark bleibt.«

Gershkovichs Anwältin erklärte, der 32-Jährige weise die Anschuldigungen von sich. Er werde weiter für einen freien Journalismus kämpfen.

Bei einer Verurteilung drohen dem 32-Jährigen bis zu 20 Jahre Gefängnis.