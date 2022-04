Die US-Justiz wirft dem russischen Politiker Alexander Babakow illegale Einflussnahme und Propaganda beschuldigt worden. Zusammen mit zwei Mitarbeitern soll er seit 2012 auf US-Boden »illegitime Aktionen gegen die Ukraine über das Schlachtfeld hinaus« verfolgt haben, wie die Staatsanwaltschaft in New York am Donnerstag mitteilte.