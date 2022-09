Der russische Milliardär Oleg Deripaska ist in den USA wegen des Versuchs angeklagt worden, gegen ihn verhängte Sanktionen zu umgehen. In Deripaskas Auftrag hätten Helferinnen versucht, eine Reise seiner Freundin Ekaterina Olegovna Voronina in die USA zu organisieren. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Klageschrift des US-Justizministeriums hervor.