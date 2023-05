Das US-Justizministerium hat eigenen Angaben zufolge eine »hoch entwickelte« Spionagesoftware ausgeschaltet, mit der der russische Geheimdienst FSB Computersysteme in mindestens 50 Ländern angegriffen haben soll. Mithilfe des »Snake« genannten Schadprogramms sei der FSB in den vergangenen 20 Jahren vor allem in Netzwerke staatlicher Stellen, Forschungseinrichtungen und Medien eingedrungen und habe »hunderte geheimer Dokumente« gestohlen, wie das Ministerium mitteilte. Ziel der Angriffe sei auch ein Nato-Mitgliedsstaat gewesen.