Dokumenten-Affäre US-Justizministerium zeigt Informationen zu Trump – mit weniger Schwärzungen

Trump zunehmend in Erklärungsnot

In der Dokumenten-Affäre war zuletzt eine Tonaufnahme aufgetaucht, die den Ex-US-Präsidenten weiter in Erklärungsnot bringen dürfte. »Als Präsident hätte ich sie freigeben können, jetzt kann ich es nicht«, sagte Trump in der vom US-Sender CNN publik gemachten Aufnahme aus dem Jahr 2021 über Papiere, die er offenbar Gesprächspartnern zeigt.

Konkret scheint es um ein geheimes Pentagon-Dokument zu einem Angriff auf den Iran zu gehen, das Trump herumzeigt. Er will seinen Zuhörern offenbar beweisen, dass er niemals die Order gegeben habe, einen solchen Angriffsplan auszuarbeiten. Das sei allein vom Militär ausgegangen, das ihm dieses Papier präsentiert habe. »This is secret information, look«, erklärt er seinen Zuhörerinnen und weiter: »Ist das nicht interessant? Es ist so cool.«