Bei der Zeremonie wurden Personen geehrt, die sich während des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 besonders heldenhaft verhalten hatten. Posthum sollte auch Brian Sicknick die Goldene Medaille des US-Kongresses erhalten. Der Polizist war an dem Tag angegriffen worden und am 7. Januar 2021 als Folge von zwei Schlaganfällen gestorben.