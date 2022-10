Vanessa Montgomery hat gut zu tun. Sie ist Wahlhelferin in Cartersville im US-Bundesstaat Georgia. Und in dieser Woche haben bereits die Vorwahlen für die US-Midterms am 8. November begonnen.

Vanessa Montgomery, Wahlhelferin

»Ich arbeite jetzt schon seit sieben Jahren hier. Angefangen habe ich als Angestellte, sozusagen am Empfang. Ich habe die Wähler begrüßt, wenn sie reinkamen, und ihnen beim Ausfüllen der Papiere geholfen. Nach etwa der Hälfte der Zeit wurde ich dann am Computer ausgebildet.

Die Arbeit von Montgomery und all ihren Kollegen und Kolleginnen steht diesmal unter besonderer Beobachtung. Vor zwei Jahren bei den Präsidentschaftswahlen ging Georgia, lange Zeit eine Hochburg der Republikaner, ganz knapp an die Demokraten. Geschürt durch die Verschwörungstheorien von Donald Trump wurden Wahlhelfer zur Zielscheibe von Drohungen und Schikanen. Auch Vanessa Montgomery.

Vanessa Montgomery, Wahlhelferin

»Wir fingen an, die unwichtigen Sachen ins Auto zu packen und klebten die Tür des Wahllokals mit Klebeband zu. Und meine Tochter sagte: "Jemand macht Fotos. Ich sagte: 'Na ja, vielleicht haben sie nur ein Foto von den Ergebnissen gemacht, nicht so sehr von uns', ich habe nicht darauf geachtet. Wir schnappten uns also die Wahlurne, die Tüte mit den Stimmzetteln und all die anderen Sachen. Und wir stiegen ins Auto. Wir fuhren also los. Wenn man aus dem Wahllokal kommt, muss man rechts abbiegen. Wir bogen also rechts ab und fuhren über die Bahngleise. Wenn man ganz oben angekommen ist, gibt es ein Stoppschild. Also fuhren wir bis zum Stoppschild. Der SUV war uns dicht auf den Fersen. Wenn sie zu lange dortgeblieben wäre, hätten sie uns angefahren. Also sagte sie: "Mama, ich glaube, sie sind uns gefolgt.

Ähnlich wie Montgomery ist es vielen Wahlhelfern ergangen, besonders in jenen Bundesstaaten mit knappem Wahlergebnis. Daher wird es zunehmend schwieriger, Wahlhelfer zu finden. Joseph Kirk ist in für deren Auswahl und Ausbildung zuständig.

Joseph Kirk, Wahlleiter Bartow County

» Ich weiß, dass meine Mitarbeiter einander helfen und sich gegenseitig unterstützen. Diese Arbeit ist wie eine Familie. Aber das schadet bei der Suche nach Angestellten, schadet bei der Mitarbeiterbindung und führt dazu, dass das, was vielen von ihnen früher viel Spaß gemacht hat, nicht mehr so viel Spaß macht. Sie sind immer noch der Meinung, dass es wichtig ist, und sie sind immer noch hier. Und das weiß ich zu schätzen, aber der Ton hat sich definitiv geändert. «

Vanessa Montgomery hat lange über ihre Entscheidung nachgedacht. Aber trotz aller Einschüchterungsversuche und der Bedenken ihrer Familie will sie sich nicht unterkriegen lassen - und wieder mithelfen, für ein reguläres Wahlergebnis zu sorgen.

Vanessa Montgomery, Wahlhelferin

»Wenn ich zulasse, dass man mich auf diese Weise einschüchtert und mir etwas wegnimmt, was ich gerne tue, dann haben sie Macht über mich. Und wenn jemand die Macht über dich hat, dann kann er alles mit dir machen, was er will. Und ich wollte nicht, dass mir das passiert. Ich wollte nicht einfach aufhören, etwas zu tun, was mir Spaß macht. «

Das Ergebnis in Georgia als wichtigem Swing State könnte wieder sehr knapp ausfallen. Je nach Ausgang dürften die Wahlfälschungs-Märchen seitens der republikanischen Partei wieder laut werden – und damit der Druck auf die Wahlhelfer weiter steigen.