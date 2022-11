Phoenix, Arizona

Janita Hämäläinen, DER SPIEGEL

"Hier im Bundesstaat Arizona müssen immer noch mehr als 200.000, knapp 300.000 Stimmen gezählt werden – und diesen Menschen hier vor dem Maricopa County Election Department, der Wahlzentrale in Phoenix, dauert es eindeutig zu lange.

Demonstrantinnen

"Es gibt ganze Länder auf dieser Welt, die ihre Wahlergebnisse schneller zählen als Maricopa County – es ist einfach lächerlich!"

"Wir hören jetzt Dinge wie: Wir haben hier und da noch Stimmen gefunden, oder die Wahlmaschinen konnten die Stimmzettel nicht annehmen, all das. Wann werden die Leute sagen: Moment, da stimmt was nicht, das ist nicht richtig? Wir sagen genau das: irgendetwas läuft schief und wir finden es verdammt nochmal nicht in Ordnung."

Die MAGA-Aktivisten hier in Phoenix wittern überall Verschwörungen – allerdings ohne Beweise. Aufgeputscht von Trumps "stolen election", der Lüge um eine gestohlene Wahl 2020, sehen sie in einem zähen Zählprozess sofort "korrupte Machenschaften".

Reporterin

"Warum glauben Sie, dass die Wahlen nicht fair verlaufen?"

Demonstrantin

"Es sollte nicht so lange dauern. Als ich vor vielen Jahren erstmals wählen durfte, hatten wir Stimmzettel auf ein Blatt Papier – und es gab nie solche Schwierigkeiten. Wir bekamen die Ergebnisse am selben Abend. Jetzt dauert es tagelang, damit die anderen sich die Stimmen zuschieben können."

Demonstrant

"Es gibt glaubwürdige Berichte, dass persönlich abgegebene Stimmzettel das System überflutet haben und in schwarzen Müllsäcken gelandet sind. Das steht so auf Telegram."

Reporterin

"Gut, gibt es dafür Beweise oder ist es nur ein weiterer Telegram-Schwachsinn?"

Demonstrant

"Die Information kam tatsächlich von einer Wahlhelferin. Es ist glaubhaft."

Reporterin

"Gehen Sie davon aus, dass Ihnen die Wahlen gestohlen werden?"

Demonstrant

"Ja, ich gehe davon aus, dass sie gestohlen wird. Die Stimmen für Kandidat A gehen nun an Kandidaten B."

Aufgerufen zu der Demonstration hatte die konservative MAGA-Senatorin Wendy Rogers, sie selbst blieb allerdings der Veranstaltung fern. Immerhin einige hundert Protestierende sind ihrem Aufruf gefolgt – mit Gottes Hilfe.

Demonstrant

"Wir erleben eine tyrannische Regierung. Wir bitten dich, Herr, dass du die Pläne des Feindes durchkreuzt. Amen. Zerstöre die Werke des Satans in Arizona."

Neben Satan sind offenbar noch weitere böse Mächte bei dieser Wahl vertreten. Uns werden einige Verschwörungstheorien dargeboten:

Demonstrant

"Die Amerikaner sagen: Hey, lasst uns unsere Stimmen in Wahlmaschinen stecken, die Chinesen gehören. So versucht China, die Welt zu übernehmen."

Reporterin

"Was haben Sie mir gerade in die Hand gedrückt? "

Demonstrant

"Ich habe Ihnen Beweise für einen Meineid der amtierenden Vizepräsidentin vorgelegt. Sie hat momentan die entscheidende Stimme im Senat - und vielleicht auch nach den Wahlergebnissen hier und in Nevada und Georgia."

Reporterin

"Und wo sehen wir das auf diesem Zettel?"

Demonstrant

"Sie halten den Beweis in der Hand. Er bedarf der Erklärung und Interpretation. Mehr wird in Kürze veröffentlicht werden."

Reporterin

"Alles klar, Danke sehr."

Demonstrant

"Sie wollen uns aushungern, zur Impfung zwingen - und wenn ihr nur auf euren Hintern sitzt, dann wird das alles geschehen!"

Einige wenige radikale Teilnehmer sind heute auch dabei, wie dieser Vertreter der regierungsfeindlichen Gruppierung Three Percenters.

Demonstrant

"Ich rufe auf zu einer rechtmäßigen Revolution im Einklang mit der Verfassung."

Reporterin

"Würde das Gewalt miteinschließen?"

Demonstrant

"Das kommt darauf an: Wenn die Regierung Gewalt anwendet, dann haben auch wir das Recht zur Selbsterhaltung."



Vor allem die noch offene Wahl der Gouverneurin ist hier ein Thema, das für viel Aufregung sorgt: Dass die Ex-Fox-Moderatorin und Trump-Kandidatin Kari Lake immer noch hauchdünn hinter der amtierenden Gouverneurin Katie Hobbs liegt, will hier niemand glauben.

Repoterin

"Sollte Kari Lake nicht gewinnen – akzeptieren Sie das Ergebnis trotzdem?"

Demonstrant

"Ich weiß nicht, ob ich es akzeptieren werde. Ich muss sehen, wie sich das entwickelt. Im Moment bin ich nicht froh darüber, wie die Dinge laufen."

Reporterin

"Werden Sie das Ergebnis akzeptieren?"

Demonstantin

"Auf gar keinen Fall."

Reporterin

"Und was werden Sie dann tun?"

Demonstrantin

"Ich weiß nicht, was ich tun werde. Aber ich würde es auf gar keinen Fall akzeptieren."

Demonstrant

"Wir haben es satt mit den Betrügereien und den Spielchen. Wenn man uns unsere Wahl wegnimmt, nimmt man uns unsere Stimme weg. Und unsere Wahl war ganz klar Kari Lake."

Neben Pannen bei den Wahlmaschinen trägt eine weitere Besonderheit im Wahlsystem Arizonas zum Stau beim Auszählen bei: Hier dürfen die sogenannten Early Voting-Stimmzettel bis zum Wahltag selbst abgegeben werden – und diese müssen oftmals noch zusätzlich verifiziert werden, was Zeit kostet. Wahlleiter Bill Gates, selbst ein Republikaner, beschwichtigt die Kritiker und ruft auf zur Geduld.

Bill Gates, Wahlleiter Maricopa County

"Wir gehen davon aus, dass wir Anfang nächster Woche die Zahl von 95 bis 99 % erreichen werden. (Der Reporter fragt: Montag? Dienstag?) Ich würde sagen, dass jeder dieser Tage eine Möglichkeit ist."

Die Geduld schwindet allerdings hier in Downtown Phoenix, je länger das Warten andauert.