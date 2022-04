Der russische Angriffskrieg in der Ukraine sorgt für grundlegende Umwälzungen in der Sicherheitspolitik vieler westlicher Länder. Nun gibt es aus den USA einen Vorstoß, der Jahrzehnte alte Gepflogenheiten aushebeln könnte: Die Führung des US-Militärs spricht sich für die Einrichtung permanenter US-Stützpunkte in den osteuropäischen Nato-Staaten aus.