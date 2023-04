Bedrohung nahm laut Uno zuletzt wieder zu

Rund die Hälfte von ihnen seien Kämpfer, heißt es in dem Uno-Bericht. Demnach war die Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit durch den IS und seine Unterorganisationen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres hoch. In Konfliktgebieten, in denen der IS aktiv sei, habe die Bedrohung zugenommen, heißt es weiter.

Obwohl die Organisation zurückgedrängt worden sei, bleibe sie zu Einsätzen in der Region in der Lage, erklärte das US-Militär. Ihr Ziel seien Aktionen über den Nahen Osten hinaus. Allerdings habe die Tötung al-Dschaburis die Fähigkeit des IS immerhin vorübergehend gestört, externe Angriffe zu planen.