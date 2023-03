Die Echtheit des Videos ließ sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Der Vorfall hatte sich bereits am Dienstag ereignet.

Die USA hatten Moskau allerdings bereits vor Veröffentlichung des Videos vorgeworfen, dass sich russische Piloten »gefährlich und unprofessionell« verhalten hätten, worauf man die beschädigte Drohne habe abstürzen lassen müssen. Russland bestreitet eine Verantwortung.

Der Zusammenstoß der beiden Großmächte in der Nähe des Kriegsgebietes in der Ukraine hatte Befürchtungen vor einer weiteren Eskalation des Konflikts geweckt. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin telefonierte wegen des Vorfalls am Mittwoch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Schoigu. Es war das erste Telefonat der beiden seit Oktober.