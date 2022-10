Auch eine Woche nach Hurrikan »Ian« sind Teile des US-Bundesstaats Florida immer noch verwüstet. Auf der Insel Sanibel Island vor Fort Myers sind die Schäden so schwerwiegend, dass offen ist, wann sie wieder bewohnbar sein wird. US-Präsident Joe Biden hat sich am Mittwoch vor Ort ein Bild der Lage gemacht und den Menschen dauerhafte Hilfe zugesagt.

Joe Biden, US-Präsident

»Wir denken an Sie, und wir werden nicht gehen. Wir werden nicht gehen, bevor das nicht erledigt ist, das verspreche ich Ihnen. Wissen Sie, wenn man hier herumläuft, in dem, was von Fisherman's Wharf übriggeblieben ist, braucht man keine große Vorstellungskraft, um zu verstehen, dass alles, alles, dieser historische, gigantische und unvorstellbare Sturm es einfach in Stücke gerissen hat. Man muss von vorne anfangen. Und das wird sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Es wird nicht Wochen oder Monate, sondern Jahre dauern, bis im Bundesstaat Florida alles wieder in Ordnung gebracht ist.«

»Ian« war vergangene Woche als Hurrikan der Stufe vier von fünf in Florida auf Land getroffen. Bei seinem Zug quer über den südlichen US-Bundesstaat kamen Dutzende Menschen ums Leben. US-Medien gehen von mindestens 80 Toten aus. Rettungskräfte sind in den Überschwemmungsgebieten immer noch auf der Suche nach Vermissten.

Inacio Carroll, Polizist

»Wir gehen also zum Beispiel einen Block wie diesen hinunter. Dort gibt es eine Menge Zerstörung, viele eingestürzte Häuser, viele Trümmer. Bei einem Haus wie diesem würden wir zur Tür gehen, nachsehen und rufen, ob jemand zu Hause ist. Wenn niemand zu Hause ist, markieren wir das Gebäude, als ein Gebäude, das noch steht. Bei einem eingestürzten Haus wie diesem würden wir versuchen, eine schnelle Einschätzung vorzunehmen, und wenn sich niemand gemeldet hat, markieren wir es als komplett eingestürztes Haus.«

Bei seinem Besuch in Fort Myers kam Demokrat Joe Biden auch mit dem republikanischen Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, zusammen. Die beiden sind politische Gegner. DeSantis wird neben Ex-Präsident Donald Trump als möglicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner gehandelt. In der Vergangenheit waren beide über verschiedene Themen aneinandergeraten, darunter COVID-19-Impfstoffe, Klimawandel, Abtreibung und LGBTQ-Rechte. Doch im Katastrophengebiet zeigen sich die Politiker vereint.

Joe Biden, US-Präsident

»Wissen Sie, heute haben wir eine Aufgabe und nur eine Aufgabe, nämlich dafür zu sorgen, dass die Menschen in Florida alles bekommen, was sie brauchen, um sich vollständig und gründlich zu erholen. Wir sind eine der wenigen Nationen in der Welt, die aus einer Krise besser herauskommen, als wir hineingegangen sind, und das werden wir auch dieses Mal tun, besser herauskommen, denn das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich betone: vereinigt.«

Man rechne damit, dass diese Wirbelstürme wirklich schlimm werden könnten, sagte DeSantis bei seinem gemeinsamen Auftritt mit Biden. Oftmals trete dies dann aber gar nicht ein. Bei Hurrikan »Ian« seien allerdings die schlimmsten Befürchtungen wahr geworden.