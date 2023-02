Der US-Präsident fügte an, die Verteidigung der Freiheit sei nicht Sache eines Tages. Die Ukraine werde noch schwere Tage zu durchleben haben. Dabei werde sie von Amerika und seinen Verbündeten unterstützt. »Wir müssen uns klarmachen, in welcher Welt wir leben wollen.« Die nächsten fünf Jahre würden festlegen, wie die Menschen der Welt leben würden. »Lassen Sie uns das Licht suchen.«

Putin-Rede voller Vorwürfe

Russlands Präsident Putin hatte am Dienstagvormittag in einer Rede an die russische Nation zahlreiche Vorwürfe an die USA und den Westen gerichtet. Die USA und die Nato-Staaten selbst seien schuld an dem Krieg, behauptet der 70-Jährige am Dienstag in dem fast zweistündigen Auftritt in Moskau. Sie hätten es auf eine »strategische Niederlage« Russlands abgesehen mit dem Ziel, das Land zu zerstören. Als eine Konsequenz der wachsenden Konfrontation verkündete Putin eine Aussetzung des letzten atomaren Abrüstungsabkommens mit den USA.