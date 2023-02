Bei einer Anhörung kurz vor seiner Entlassung gab Blanton an, er hätte wegen der Menschenmassen gar nicht auf das Gelände kommen können.

Fragen zu Dienstwagen und Touren im Kapitol

Neben der Frage zu Blantons Verhalten am 6. Januar war auch dessen Umgang mit Steuergeldern in den Fokus geraten. Dabei häuften sich vor allem die Fragen zum Umgang mit seinem Dienstwagen. Lauf den Vorwürfen haben auch seine Frau und seine erwachsene Tochter den Geländewagen genutzt. Die Tochter habe von »Gratisbenzin« gesprochen, heißt es in einem Bericht des Kapitols.

Schließlich soll Blanton auch noch Touren des Kapitols erlaubt und auch selbst durchgeführt haben – während Corona-Regeln dies untersagt hätten. Seine Frau habe diese in sozialen Medien beworben, in einem Fall mit den Worten »alle PATRIOTEN sind willkommen«.