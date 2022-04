US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben im vergangenen Jahr ein Einkommen von gut 610.702 Dollar (564.713 Euro) erzielt. Das geht aus Bidens Steuererklärung für 2021 hervor, die das Weiße Haus am Freitag routinemäßig veröffentlichte.

Die Veröffentlichung der Steuererklärung gehört für den Präsidenten und andere hochrangige Politiker zu den politischen Gepflogenheiten in den USA. Bidens Amtsvorgänger, Donald Trump, allerdings hatte sich dieser Tradition als Präsident stets verweigert.

Zivilverfahren: Trump ficht Vorladung zu Aussage unter Eid an

Trump ist seit Langem in Rechtsstreitigkeiten rund um seine Finanz- und Steuerunterlagen verwickelt und versucht mit aller Kraft und auf verschiedenen Wegen, die Offenlegung von Dokumenten zu verhindern. Die »New York Times« hatte 2020 mitten im damaligen Präsidentschaftswahlkampf berichtet, der Republikaner habe jahrelang kaum Steuern gezahlt. Trump bestritt das.

Bidens Präsidentengehalt betrug den Angaben zufolge 378.333 Dollar. Normalerweise wären es 400.000 Dollar für ein ganzes Jahr, doch der Amtsantritt war erst zum 20. Januar, sodass nicht für das volle Jahr gezahlt wurde. Jill Biden verdiente 67.116 Dollar al s Lehrerin am Northern Virginia Community College.

Das Ehepaar Harris verdient deutlich mehr

US-Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Ehemann, Doug Emhoff, gaben dem Weißen Haus zufolge für 2021 ein Einkommen von rund 1,66 Millionen Dollar (1,54 Millionen Euro) an, worauf sie 523.371 Dollar Einkommensteuer zahlten, was einem Steuersatz von 31,6 Prozent entspricht. Die »New York Times« schrieb am Freitag, zu den Einnahmen der beiden hätten unter anderem Einkünfte aus dem Verkauf einer Immobilie und aus den Memoiren von Harris beigetragen.