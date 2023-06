Biden hatte laut dem Weißen Haus am Sonntag über Zahnschmerzen geklagt und sich einer Wurzelbehandlung unterzogen. Es habe keine Komplikationen gegeben, hieß es in einem Schreiben von Bidens Arzt, das der Presse zugänglich gemacht wurde. Nachdem der Präsident aber am Montag weiter Schmerzen gehabt habe, werde »die Wurzelbehandlung des Präsidenten heute im Weißen Haus« abgeschlossen.