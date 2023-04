Der US-Präsident zu Besuch in Großbritannien. Joe Biden sprach am Mittwoch an der Ulster-Universität in Belfast, der Hauptstadt Nordirlands, vor Studierenden.

Joe Biden, US-Präsident:

»Diejenigen von Ihnen, die schon in Amerika waren, wissen, dass weite Teile der Bevölkerung sich dafür interessieren, was hier geschieht.«

Biden betonte bei seinem Besuch 25 Jahre nach dem Abschluss des sogenannten Karfreitagsabkommens, Frieden und Wohlstand in Nordirland gehörten zusammen – und seien auch für Amerika wichtig.

Joe Biden, US-Präsident:

»Die Menschen in Nordirland zu unterstützen, den Frieden zu schützen und das Karfreitagsabkommen von Belfast zu erhalten, hat für Demokraten und Republikaner in den Vereinigten Staaten gleichermaßen Priorität. Und das ist heutzutage ungewöhnlich, weil wir in unseren Parteien sehr gespalten sind. Das ist etwas, das Washington zusammenbringt. Es bringt Amerika zusammen.«

Biden verbrachte etwas mehr als einen halben Tag in Nordirland, traf unter anderem den britischen Premierminister Rishi Sunak in Belfast. Auch 25 Jahre nach dem Abkommen, das unter Mithilfe des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton den jahrzehntelangen blutigen Bürgerkrieg zwischen Protestanten und Katholiken in Nordirland beilegte, sind die Spannungen noch zu spüren. In den vergangenen Tagen war es anlässlich des Jahrestages des Abkommens in Nordirland zu Protesten und Ausschreitungen gekommen.

Ziel des Biden-Besuchs ist es auch, die Versöhnung voranzutreiben. Der US-Präsident ist, das hat er im Laufe seiner politischen Karriere oft betont, stolz auf sein irisches Erbe – und macht keinen Hehl aus seiner Verbundenheit zu Land und Leuten. Das gilt auch umgekehrt – und zwar in beiden Teilen Irlands. Am Mittwochnachmittag flog Biden weiter nach Dublin, Hauptstadt der Republik Irland im katholischen und weitaus größeren Teil der Insel.

Am Flughafen sprach der 80-Jährige mit Kindern von Mitarbeitern der US-Botschaft in Dublin.

In den kommenden zwei Tagen will der US-Präsident vor dem irischen Parlament sprechen und entfernten Verwandten begegnen. Bidens Ururgroßvater wanderte 1849 in die Vereinigten Staaten aus.