Die Demokraten hatten auf Bestreben von Präsident Joe Biden, der erneut Präsident werden will, ihren Vorwahl-Kalender umgestellt. Nun soll statt Iowa und New Hampshire erstmals South Carolina am 3. Februar 2024 den Auftakt bilden. Biden beründete das mit dem Ziel, einem Bundesstaat mit einem höheren Anteil an schwarzer Bevölkerung den Vorrang zu geben.