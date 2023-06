Vorwahlkampf zur US-Präsidentschaft Republikaner setzen erste TV-Debatte an - Trump lässt Teilnahme offen

Möglicherweise zweites TV-Duell am darauffolgenden Tag

Die erste TV-Debatte soll in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin stattfinden. In dem politisch umkämpften Swing State hatte der Demokrat Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 um nur rund 20.000 Stimmen vorne gelegen.

Bisher sind bei den Republikanern sieben halbwegs aussichtsreiche Kandidaten in das Rennen um die Präsidentschaft eingestiegen. Sollte sich das Kandidatenfeld vergrößern, will das RNC die Debatte am 23. August um eine zweite am folgenden Abend erweitern.