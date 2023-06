Sie geben dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses die Schuld für den in ihren Augen zu weichen Kompromiss mit den Demokraten. Es ist das erste Mal in rund zwei Jahrzehnten, dass Gesetzentwürfe derart blockiert werden. »Wir sind frustriert, wie hier gearbeitet wird«, sagte der Abgeordnete Matt Gaetz aus Florida in Richtung McCarthy. Und weiter: »Wir leben nicht mehr in einer Zeit, in der der Vorsitzende der Alleinherrscher ist.«