Christian Walker, Sohn von Herschel Walker

»Familienwerte? Er hat vier Kinder von vier Frauen und war nicht bei einem zu Hause, um es großzuziehen. Er war da draußen und hatte Sex mit anderen Frauen.«

Das ist Christian Walker, Sohn des US-Republikaners und Anwärters auf den Senatssitz in Georgia, Herschel Walker. Und er ist offensichtlich sehr wütend.

Christian Walker, Sohn von Herschel Walker

»Okay, ich bin durch damit, durch! Alles war eine Lüge.«

Was ist passiert?

Am Montag veröffentlichte die US-Nachrichtenseite The Daily Beast einen Artikel, wonach der Ex-Footballstar Walker im Jahr 2009 einer Ex-Partnerin, die ein Kind von ihm erwartete, Geld für eine Abtreibung gegeben haben soll. Im aktuellen Wahlkampf um den Senatssitz setzt Walker dagegen Abtreibung mit Mord gleich und will keine Ausnahmen für Opfer von Vergewaltigung, Inzest oder das Wohl der Mutter machen.

Der Bericht im Daily Beast brachte seinen Sohn offenbar zur Weißglut – und der deutet noch mehr Details aus dem Familienleben an.

Christian Walker, Sohn von Herschel Walker

»Ihr habt keine Ahnung, was ich und meine Mutter durchgestanden haben, wir hätten das hier (die Kandidatur) am ersten Tag beenden können. Haben wir aber nicht. Ich habe keine Geschichten erzählt, ich hab nur gesagt: Lüg nicht. Lüg nicht über meine Mutter, lüg nicht über mich, lüg nicht über die Leben, die du zerstört hast und tue so, als ob du ein moralischer Familienvater wärst."

Herschel Walker tweetete als Reaktion auf das Video, er liebe seinen Sohn, egal was der tue. In einem Interview mit Fox-News behauptet Walker, die Frau aus dem Daily Beast-Artikel nicht zu kennen und dass die Demokraten eine Schmutzkampagne gegen ihn fahren würden.

Herschel Walker, US-Republikaner

»Ich habe keine Ahnung wer sie ist, aber es ist eine glatte Lüge, und - und jetzt wissen Sie, wie wichtig dieser Sitz ist. Dieser Sitz ist so wichtig, dass sie alles tun werden, um diesen Sitz zu gewinnen, lügen, weil sie es durch alles andere erreichen wollen, nur nicht dadurch, die wahren Probleme zu lösen, die wir in diesem Land haben.«