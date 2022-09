Der US-Senat hat inmitten wachsender Spannungen mit China einen ersten Schritt unternommen, um Taiwan erstmals direkte US-Militärhilfe in Milliardenhöhe zur Verfügung zu stellen. Der Auswärtige Ausschuss des Senats billigte am Mittwoch einen Gesetzentwurf, der Militärhilfe in Höhe von fast 4,5 Milliarden Dollar (knapp 4,5 Milliarden Euro) über einen Zeitraum von vier Jahren für Taiwan vorsieht.