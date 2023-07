Wenn Demokraten und Republikaner zusammenarbeiten US-Senatoren wollen Freigabe von Ufo-Aufzeichnungen

»Seit Jahrzehnten sind viele Amerikaner von mysteriösen und unerklärlichen Objekten fasziniert, und es ist längst an der Zeit, dass sie Antworten erhalten«, sagte Schumer am Freitag in einer Erklärung. Die Öffentlichkeit habe ein Recht darauf, etwas über »Technologien unbekannten Ursprungs, nicht-menschliche Intelligenz und unerklärliche Phänomene zu erfahren«. Rounds sagte, es sei das Ziel, »die Glaubwürdigkeit jeglicher Untersuchung oder Aufzeichnung von Materialien im Zusammenhang mit UAPs zu gewährleisten.«