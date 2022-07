Am 19. Dezember – nach einem Treffen mit Mitarbeitern, das nach Schilderungen von Zeugen aus dem Ruder gelaufen war – hatte Trump einen Tweet abgesetzt, in dem er zu Protesten aufrief: »Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!« (in etwa: »Starker Protest in D.C. am 6. Januar. Seid dabei, wird wild!«) In der Anhörung wurden Aussagen rechter Kommentatoren eingespielt, die sich darauf bezogen. Der Verschwörungstheoretiker Jim Watkins antwortete auf eine Frage, wann er sich entschlossen habe, am 6. Januar nach Washington zu gehen: »Als der Präsident der Vereinigten Staaten ankündigte, dass er eine Kundgebung geben würde.«