Gleichzeitig beschuldigte das chinesische Außenministerium die USA, den Überflug des Ballons zu instrumentalisieren: »Einige Politiker und Medien in den Vereinigten Staaten benutzen den Vorfall als Vorwand, um China anzugreifen und zu verleumden«, sagte ein Sprecher laut Xinhua. China habe »niemals« das Territorium oder den Luftraum eines anderen Landes verletzt, behauptete er.

Die Spannungen zwischen China und den USA haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Dabei geht es unter anderem um den Konflikt um Taiwan und um Handelsfragen. In den vergangenen Monaten hatte es aber auch Zeichen der Entspannung gegeben. So trafen sich Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping im vergangenen November am Rande des G20-Gipfels in Indonesien. Biden betonte dabei, er wolle einen »energischen« Wettkampf mit China, aber »keinen Konflikt«.