Erfolg für Präsident Biden US-Waffenbehörde bekommt wieder einen regulären Chef – nach sieben Jahren

Das »Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives« (ATF) gehört als Bundesbehörde zum US-Justizministerium. Sie soll Schwarzbrennerei, Schmuggel und den illegalen Besitz von Waffen und Sprengstoffen bekämpfen. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Waffenindustrie – was sie immer wieder zur Zielscheibe von Angriffen der mächtigen Lobbyorganisation NRA macht.

Biden hatte im vergangenen Jahr zunächst den früheren ATF-Ermittler David Chipman, einen Verfechter einer strikten Waffenkontrolle, als neuen Direktor der Bundesbehörde nominiert. Er musste die Nominierung aber im September angesichts von Widerstand der oppositionellen Republikaner und Vorbehalten bei einigen Demokraten zurückziehen.