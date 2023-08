2016 und 2020 unterschätzten Demoskopen Donald Trump systematisch . In vielen Bundesstaaten erzielte er bei den Wahlen einen höheren Stimmenanteil als in den letzten Umfragen. So gewann Trump 2016 überraschend in den Schlüsselstaaten Pennsylvania, Michigan und Wisconsin und sammelte so die entscheidenden Wahlleute ein, die ihn zum Präsidenten machten.

Vergleicht man für die vergangenen drei Präsidentschaftswahlen die jeweils letzten RCP-Umfragedurchschnitte aller verfügbaren Bundesstaaten mit den tatsächlichen Wahlergebnissen, so ergibt sich eine durchschnittliche Abweichung von 3,6 Prozentpunkten und eine mittlere Abweichung (Median) von 3,1 Punkten (die Abweichung lag also in der Hälfte der Fälle darunter, in der anderen Hälfte darüber). In sieben Fällen sah der RCP-Durchschnitt in einem Bundesstaat einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin vorn, der oder die die Wahl in diesem Staat verlor.