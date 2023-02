Viel wurde zuletzt spekuliert , ob US-Präsident Joe Biden tatsächlich erneut bei der US-Wahl 2024 aufseiten der Demokraten antreten wird. Bidens Ehefrau und First Lady der USA, Jill Biden, gab nun einen der bisher klarsten Hinweise darauf, dass Biden für eine zweite Amtszeit kandidieren werde. In einem Interview mit der US-Presseagentur The Associated Press (AP) sagte sie, dass »so ziemlich« nichts mehr zu tun sei, als die Zeit und den Ort für die Ankündigung zu finden.