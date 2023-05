Twitter-Live-Event mit Elon Musk Ron DeSantis' Wahlkampf startet mit technischen Problemen

Der milliardenschwere Twitter-Besitzer erklärte, die Probleme seien auf »überlastete« Server zurückzuführen, weil so viele Menschen versuchten, beim Audio-Event zuzuhören.

»Failure to Launch«

»Es sind so viele Leute«, sagte Moderator Sacks inmitten der Unterbrechungen. »Wir haben so viele Leute hier, dass wir die Server zum Schmelzen bringen, was ein gutes Zeichen ist.« Zwischendurch haben bei dem Live-Gespräch etwa 678.000 Menschen eingeschaltet. Doch als Twitter wiederholt abstürzte, wurde die Veranstaltung beendet. Die Fortsetzung der Sitzung erreichte etwa 304.000 Zuhörer.