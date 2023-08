»Amerika ist eine Nation, die man mit einem einzigen Wort definieren kann: Awdsmfafoothimaaafoootafootwhscuseme.«

Das ist kein extremer Tippfehler. Eher ein extremer Patzer, ein »gaffe«, wie es in den USA heißt. Joe Biden sprach exakt diesen Satz anlässlich der Vereidigung von Richterin Ketanji Brown Jackson für den amerikanischen Supreme Court. Nicht der erste »gaffe« des US-Präsidenten und sicher nicht sein letzter. Biden stolpert auf Treppen, fällt über Sandsäcke und läuft auch mal in die falsche Richtung bis ihm jemand den Ausgang zeigt. Der Mann ist auch schon 80. Und natürlich ist sein hohes Alter ein Hauptangriffspunkt für seine Gegner. Erst recht, seit im August der Wahlkampf in den USA offiziell begonnen hat.