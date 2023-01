Bei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Kalifornien sind sechs Menschen getötet worden, darunter eine 17-Jährige und ihr sechsmonatiges Baby. Das Blutbad steht vermutlich im Zusammenhang mit Bandenkriminalität und ereignete sich in der Nacht auf Montag in der Ortschaft Goshen, wie der Sheriff des Landkreises Tulare County mitteilte. Demnach wurde die Polizei gegen 3.40 Uhr Ortszeit wegen einer Vielzahl von Schüssen zu einem Haus in Goshen gerufen.