Wie es verschwand, ist unklar. Aber es tauchte auf verblüffende Weise wieder auf. Vor sechs Jahren suchte eine Frau nach Rahmen in einem Second-Hand-Shop in dem Ort Manchester im US-Bundesstaat New Hampshire. Zwischen den Rahmen fand sie das Gemälde, alt und staubig. Es kostete vier US-Dollar. Sie hängte es in ihrem Schlafzimmer auf, verstaute es dann in einem Schrank, und entschloss sich im Mai, per Facebook-Recherche herauszufinden, ob es wertvoll sei. So gibt die »Washington Post« die Ereignisse wieder.

Kunstexpertin Lewis schrieb und telefonierte demnach mit der Besitzerin des Gemäldes und tauschte sich mit einer anderen Wyeth-Fachfrau aus. Mitte Juni inspizierte Lewis das Gemälde persönlich und befand es für authentisch. »Es war so aufregend, den Eigentümern sagen zu können, was sie in ihren Händen halten …, weil sie wirklich keine Ahnung hatten«, so Lewis.