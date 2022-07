Nach der umstrittenen Abtreibungs-Entscheidung des Obersten Gerichts in den USA sind Schwangerschaftsabbrüche nun auch in Mississippi – und damit in insgesamt sieben Bundesstaaten – verboten. Unterstützer und Gegner von Abtreibungen versammelten sich vor der berühmten »Pink House«-Frauenklinik in Jackson. Diese stand im Zentrum des Rechtsstreits, der letztlich zur Aufhebung des landesweiten Grundrechts auf Schwangerschaftsabbrüche führte.