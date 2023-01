Nach ärztlicher Verschreibung Abtreibungspillen in den USA künftig auch in Apotheken erhältlich

Der Zugang zu Abtreibungspillen soll in den USA bald einfacher sein: Künftig sind sie auch in Apotheken erhältlich, wie die US-Arzneimittelbehörde FDA am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Das Mittel Mifepriston darf demnach in Staaten, in denen Schwangerschaftsabbrüche erlaubt sind, von Apotheken verkauft werden. Voraussetzung ist die Verschreibung einer Ärztin oder eines Arztes. Bislang war die Abtreibungspille nur in Arztpraxen und Kliniken mit entsprechender Zulassung sowie bei wenigen Versandapotheken erhältlich.