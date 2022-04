Ehemaliger US-Präsident Barack Obama ist zurück im Weißen Haus

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

»Aber zurückzukommen – selbst wenn ich eine Krawatte tragen muss, was ich heutzutage sehr selten tue – gibt mir die Gelegenheit, einige der unglaublichen Menschen zu treffen, die in diesem Weißen Haus arbeiten und die diesem Land jeden Tag dienen.« Dazu gehöre Biden.

Der stellte sich betont bescheiden vor: »Mein Name ist Joe Biden. Ich bin Barack Obamas Vizepräsident – und Jill Bidens Ehemann.« An Obama gerichtet sagte der US-Präsident: »Willkommen zurück im Weißen Haus, Mann. Fühlt sich an wie in den guten alten Zeiten.«