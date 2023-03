Sie waren offenbar zur falschen Zeit am falschen Ort: Eigentlich wollten sich die vier US-Amerikaner einer kosmetischen Operation unterziehen, als sie vergangene Woche in die mexikanische Grenzstadt Matamoros reisten, so erzählen es Verwandte. Doch dann wurden sie entführt und zwei von ihnen umgebracht. Auch eine unbeteiligte Mexikanerin kam bei dem Übergriff ums Leben.