Suzanne Scott soll demnach ihrem Ärger in einer Mail Luft gemacht haben. Die Falschbehauptungen Donald Trumps im Wahlkampf 2020 zu überprüfen, sei »schlecht fürs Geschäft«. »Und es gibt eindeutig einen Mangel an Verständnis [sic], was in diesen Shows passiert«, schrieb Scott an ihre Manager. Das Schreiben liegt unter anderem dem »Guardian« vor. Zudem soll Scott Fox-Mitarbeiter gebeten haben, sie zu benachrichtigen, wenn der Sender Mike Pompeo (den ehemaligen Außenminister) oder Mike Lindell (einen Verschwörungstheoretiker) buchen würde.