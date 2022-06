Der Benzinpreis hat in den USA eine psychologisch wichtige Marke geknackt: Erstmals kostet eine Gallone über fünf Dollar. Der landesweite Durchschnittspreis für bleifreies Normalbenzin lag am Samstag nach einer Übersicht des US-Automobilclubs AAA bei 5,004 Dollar für eine Gallone (rund 3,8 Liter). Umgerechnet entspricht das einem Preis von 1,26 Euro pro Liter. Benzin ist in den USA also weiterhin deutlich günstiger als in Deutschland. Die Preise sind in den vergangenen Monaten aber drastisch gestiegen.